Ворог не має успіхів на фронті, то ж вишукує "перемоги" для внутрішнього споживача.

Росіяни здійснюють масовані ракетні атаки, які почастішали останніми тижнями, через власні невдачі на фронті. Про це розповів речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"Треба зібрати волю в кулак і продивитися їхні пропагандонські передачі Скабєєво-Соловйовські, і стане зрозуміло, від чого біситься ворог. Там прямо у них злість з вух тече, явно зрозуміло, що вони хочуть помсти за свої невдачі. Помста потрібна і для внутрішнього споживача, який має наїстися пропагандою. Тому що успіхів немає, війська зокрема на Бахмутському напрямку були сильно розбиті, хоч вони і вихваляються, що взяли руїни Бахмута. Але, як бачимо, наступальні дії ворога фактично зупинені і таким чином їм потрібно хоч щось донести своїм людям", - сказав Ігнат.

Він зазначив, що вчора ворог безуспішно атакував і балістичними ракетами, намагаючись щось довести таким масованим ударом. При цьому, за словами речника, у росіян ще є можливість виготовляти певний обсяг ракет щомісяця – зокрема, і дороговартісні "Іскандери", якими вчора ворог і атакував столицю.

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"Все ж таки противник має можливість виготовляти ці типи ракет, також ракети Х-101, також ракети "Кинджал" - дійсно ворог може робити кілька десятків ракет щомісяця, ну і очевидно той обсяг, що вони можуть робити, вони його будуть використовувати", - сказав Ігнат.

Останні атаки на Київ - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 29 травня вдень росіяни запустили по столиці 11 ракет "Іскандер-М" та "Іскандер-К". Всі цілі були збиті українськими захисниками.

У ніч на 30 травня Росія атакувала Київ дронами-камікадзе. Через влучання уламків у багатоквартирний будинок в Голосіївському районі загинула людина. За даними КМВА, шестеро осіб було поранено, евакуювали понад 20 людей. У багатьох районах столиці зафіксовано пошкодження та руйнування будинків, автомобілів та підприємства.

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