Сили ППО знищили дрони на підступах столиці та у небі Києва.

У ніч на 30 травня російські окупанти знову атакували Україну іранськими ударними безпілотниками "Shahed-136/131". Повітряні сили ЗСУ знищили 29 із 31 БпЛА.

"Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 29 ударних БпЛА. Майже усі дрони уражені на підступах столиці та у небі Києва", - йдеться у повідомленні відомства.

Нічна атака на столицю

У ніч на 30 травня у деяких областях України оголосили повітряну тривогу. Перші звуки вибухів кияни почули близько 3 ночі.

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Внаслідок падіння уламків є жертви та руйнування у різних районах Києва. У Голосіївському – пожежа в будинку, одна людина загинула, троє травмовано.

У Печерському районі уламками пошкодило автомобілі. У Дарницькому районі спалахнув приватний будинок, пошкоджено припарковані автомобілі.

У Подільському районі уламки впали на нежитлову забудову, а у Святошинському – на територію одного із підприємств. На всіх місцях працюють екстрені служби.

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