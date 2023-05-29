Столицю струсонула серія дуже потужних вибухів.

У понеділок, 29 травня у столиці та в Київській області після 11:00 було оголошено повітряну тривогу. Згодом у місті пролунали вибухи.

Як свідчить мапа повітряних тривог alerts.in.ua, небезпека з повітря існує для жителів Києва та області, Житомирської, Хмельницької, Вінницької, Черкаської, Кіровоградської, Полтавської, Харківської, Запорізької, Дніпропетровської, Чернігівської, Донецької та Луганської областей.

Як повідомили у Київській міській військовій адміністрації, у Києві працює ППО. Жителів міста закликали перебувати в укриттях.

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Оновлено 11:49. Оперативна інформація щодо вибухів у Києві від КМВА.

За попередніми даними, внаслідок роботи ППО зі збиття ворожих цілей сталося падіння уламків в Подільському районі. А також в Оболонському районі на проїжджу частину. Усі екстрені служби працюють на місцях. Інформація щодо руйнувань та потерпілих уточнюється.

Оновлена мапа повітряних тривог станом на 11:46

Оновлено 11:37. В Облонському районі Києва уламки впали на проїжджу частину, всі служби прямують на місце, повідомив Кличко.

"Рятувально-пожежні служби гасять уламки ракети, що палають на проїжджій частині дороги в Оболонському районі", - додав він.

Оновлено 11:33. Повідомляється про роботу ППО у Чернігівській області.

Оновлено 11:30. Мер повідомляє, що екстренні служби виїхали на виклик поблизу центру столиці. "Атака на Київ триває. Не покидайте укриттів!" - закликав він.

Оновлено 11:26. "Вибухи в місті! В центральних районах. Залишайтеся в укриттях!" - написав мер Києва Віталій Кличко.

Мапа повітряних тривог станом на 11:33 29 травня 2023 року

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