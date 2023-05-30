На всіх місцях падіння уламків зараз працюють екстрені служби.

Нічна атака дронами-камікадзе на столицю була масованою - безпілотники запускалися кількома хвилями та з різних напрямків.

Про це повідомив речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов в ефірі телемарафону.

"Київ був і залишається пріоритетною ціллю ворога, і теперішня щільність повітряних атак на Київ вже рахується не на дні, а на години: за останні 24 години ворог здійснив вже 3 напади, причому країна-терористка постійно змінює тип озброєння для атаки… Попередньо це були баражуючі боєприпаси "Shahed", власне, для того, щоб тримати в напруженні киян, вони намагаються тероризувати і знищувати все українське. Напад був масований з різних напрямків і в кілька хвиль", - сказав Шаманов.

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Він зазначив, що за попередніми даними було збито всі цілі - понад 20 безпілотників, і за інформацією, яка уточнюється, є жертви і руйнування.

"В Голосіївському районі через падіння уламків на багатоповерховий житловий будинок виникло займання останніх 2 поверхів. Було евакуйовано понад 20 людей. Одна людина загинула, шестеро поранено. Імовірно, зруйновано перекриття між поверхами, ведуться зараз пошукові роботи щодо людей під можливими завалами", - сказав речник КМВА.

За його словами, у Печерському районі уламками пошкодило автомобілі, в Дарницькому внаслідок падіння уламків загорівся приватний будинок. В Дніпровському районі палаючі уламки впали на зелену зону, у Подільському - на нежитлову забудову, а в Святошинському падіння уламків зафіксовано на території одного з підприємств. На всіх місцях падіння працюють екстрені служби.

Війна в Україні - атака на Київ

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 30 травня Росія знову атакувала Київ, цього разу ворог застосував іранські дрони-камікадзе.

Внаслідок влучання уламків у багатоквартирний будинок у Голосіївському районі загинула одна людина. У низці районів столиці є пошкодження та руйнування через падіння уламків. Під час атаки українська ППО знищила 29 із 31 запущених БПЛА.

Тим часом, у Повітряних силах ЗСУ нагадали українцям, що не потрібно фотографувати і публікувати уламки ракет, які залишаються після збиття силами ППО.

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