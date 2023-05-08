Речник зауважив, що навіть коли українська ППО успішно відпрацьовує ворожі цілі, треба розуміти, що усі збиті об'єкти у будь-якому випадку впадуть на землю.

У Повітряних силах Збройних сил України прокоментували влучання уламків збитого дрону у багатоповерховий будинок у Києві після нічної російської атаки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат сказав під час онлайн-брифінгу.

"Хоч ППО у Києві відпрацювала на 100%, але маємо ураження будинків, а також автомобільної техніки", - сказав Ігнат.

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При цьому, речник зауважив, що навіть коли українська ППО успішно відпрацьовує ворожі цілі, треба розуміти, що усі збиті об'єкти у будь-якому випадку впадуть на землю.

"І тому, дотримуватись елементарних правил безпеки все ж потрібно. Принаймні треба відходити від вікон, зберігати правила двох стін, і звичайно, хто має можливість, краще піти в укриття. Від того напряму залежить ваше життя і здоров'я ваших близьких", - сказав Ігнат.

Також він додав, що від вибухових хвиль, які цієї ночі були у небі над столицею, будуть вилітати шибки.

"Скло не витримує вибухової хвилі. Якщо відносно поруч вибух - то буде ударна хвиля, і тому і вікон мало шансів "вижити" у такій ситуації", - зазначив Ігнат.

При цьому, як зазначив речник, що дрони, які збиваються зенітними ракетами у небі, не завжди можуть бути знищені у повітрі повністю.

"Може бути уражена його частина, саме яка несуча - це фузеляж, двигун і т.д. Навігація, електроніка, але бойова частина може залишитись не ураженою, але він буде падати, і таким чином, вже на землі, може бути вибух від дрона", - розповів Ігнат.

Атака дронами на Київ 8 травня - деталі

В ході нічної атаки 8 травня над Київською областю було чути вибухи. Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряне командування "Центр" Повітряних Сил, у взаємодії зі складовими Сил оборони України, знищено усі 35 "Shahed-136/131".

Київський міський голова Віталій Кличко заявив, що цієї ночі була наймасованіша атака росіян на Київ від початку повномасштабного вторгнення. Він зауважив, що ніхто з містян не загинув в результаті цієї атаки. Водночас є пошкодження низки об’єктів. Зокрема, за словами Кличка, постражали житлові будинки, а також дитсадок та школа. Найсерйозніші руйнування є житловій багатоповерхівці у Святошинському районі.