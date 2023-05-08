Також, близько опівночі російські окупанти атакували Одещину із бомбардувальників дальньої авіації Ту-22м3.

У ніч на 8 травня російські окупанти атакували Київську область ударними дронами іранського виробництва "Shahed-136/131".

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ. "Було застосовано 35 ударних БпЛА, які атакували з північного напрямку – аеродром Сеща (Брянська область)", - цдеться у повідомленні.

Там зауважили, що силами та засобами протиповітряної оборони Повітряне командування "Центр" Повітряних Сил, у взаємодії з складовими Сил оборони України, знищено усі 35 "Shahed-136/131".

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"Разом з тим, нагадуємо, що навіть 100-відсотковий результат уражень повітряних цілей не гарантує безпечне перебування там, де працює ППО! Уламки зенітних ракет та уражених БпЛА обов’язково повертаються на землю! Тож бережіть себе та своїх рідних", - зазначили в Повітряних силах.

Також, близько опівночі російські окупанти атакували Одещину із бомбардувальників дальньої авіації Ту-22м3. Усього здійснено 8 пусків з району мису Тарханкут (окупований Крим).

"Частина ракет не досягла своїх цілей. Про наслідки влучань, повідомить місцева військова адміністрація", - уточнили в Повітряних силах.