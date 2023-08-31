З данськими партнерами також домовлено розпочати роботу над логістикою задля забезпечення обслуговування та ремонту винищувачів F-16 в Україні.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що частина українських льотчиків, які вирушили на навчання на F-16 до Данії, уже успішно пройшли підготовчі заходи і можуть приступати до льотної підготовки.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі, зауваживши, що провів конструктивну телефонну розмову з начальником Штабу оборони Королівства Данія генералом Флеммінгом Лентфером.

"У фокусі – навчання українських пілотів та інженерів на F-16, яке триває у Данії. Генерал Лентфер повідомив, що частина наших льотчиків уже успішно пройшла підготовчі заходи і може приступати до льотної підготовки", – написав Залужний.

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Крім того, він домовився з данськими партнерами розпочати роботу над логістикою задля забезпечення обслуговування та ремонту винищувачів F-16 в Україні.

"Подякував усьому данському народу, уряду за ухвалене рішення передати Україні 19 літаків F-16 та всебічну підтримку в боротьбі з російським агресором", – додав головнокомандувач.

Підготовка українських пілотів на F-16

Частина українських фахівців приступила до підготовки на літаках F-16, які має отримати Україна. Йдеться не лише про пілотів, а й про інженерів, офіцерів бойового управління тощо. На даному етапі навчання проходять за кордоном, зокрема, в Данії. Також очікується, що навчання проводитимуться і в Румунії.

30 серпня, речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат розповів, чи з’являться в Україні тренувальні центри з підготовки пілотів літаків F-16. Він зауважив, що якщо Україна переходить на цей літак, то вона повинна мати відповідну базу.

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