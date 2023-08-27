Країна входить в "авіаційну коаліцію".

Для початку навчання українських пілотів на американських винищувачах F-16 у Румунії залишилося отримати необхідні дозвільні документи.

Про це заявив прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку в інтерв'ю Financial Times. На його думку, на це знадобиться всього кілька днів. Вся логістика вже готова, додав прем'єр.

"Я очікую підписання протоколів [для пілотів] в найближчі кілька днів, що є останньою перешкодою. З точки зору логістики все в порядку", - сказав Чолаку.

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Навчання на F-16: останні новини

Як повідомляв УНІАН, до коаліції з навчання українських авіаторів увійшла Данія, Нідерланди, Бельгія, Канада, Люксембург, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Швеція та Велика Британія.

22 серпня у Збройних силах Данії оголосили, що на авіабазу в Скридструпі вже прибули українські військовослужбовці. Відомо, що вони навчать вісім пілотів, ще 65 осіб навчать обслуговувати винищувачі.

У Сполучених Штатах Америки говорили, що готові розглянути питання навчання українських пілотів роботі з винищувачами F-16 на території Штатів.

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