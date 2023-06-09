Москва і Тегеран поглибили військову співпрацю.

У Білому домі заявили, що Росія, схоже, поглиблює оборонну співробітництво з Іраном. Москва отримала сотні бойових безпілотників, які вона використовує для ударів по Україні.

Посилаючись на нещодавно розсекречену інформацію, Білий дім заявив, що безпілотники або безпілотні літальні апарати були зібрані в Ірані, перевезені через Каспійське море, а потім використані російськими військами проти України.

"В останні тижні Росія використовувала іранські БПЛА для нанесення ударів по Києву і залякування українського населення, і схоже, що російсько-іранське військове партнерство поглиблюється. Ми також стурбовані тим, що Росія працює з Іраном над виробництвом іранських БПЛА всередині Росії", — цитує офіційного представника Білого дому Джона Кірбі видання Reuters.

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Кірбі сказав, що у США є інформація про те, що Росія отримує з Ірану матеріали, необхідні для будівництва заводу з виробництва безпілотників, який може бути повністю запущений на початку 2024 року.

"Ми публікуємо супутникові знімки планованого розміщення заводу з виробництва БПЛА в особливій економічній зоні "Алабуга" в Росії", — сказав він.

Кірбі сказав, що підтримка між двома країнами йде в обох напрямках, оскільки Іран очікує від Росії військову техніку на мільярди доларів, включаючи вертольоти та радари.

"Росія пропонує Ірану безпрецедентну співпрацю в галузі оборони, в тому числі з ракет, електроніки та протиповітряної оборони. Це повномасштабне оборонне партнерство, яке завдає шкоди Україні, сусідам Ірану та міжнародному співтовариству. Ми продовжуємо використовувати всі наявні в нашому розпорядженні інструменти для викриття та припинення цієї діяльності, в тому числі шляхом поширення інформації про це серед громадськості. Ми готові зробити більше", - сказав він.

Кірбі сказав, що передача дронів є порушенням правил ООН, і США будуть прагнути притягнути обидві країни до відповідальності. Раніше Вашингтон наклав санкції на іранських керівників оборонного підприємства через постачання безпілотників до Росії. Іран визнав відправку безпілотників в Росію, але сказав, що в вони були відправлені до лютневого вторгнення Росії.

"Ми продовжимо вводити санкції щодо суб'єктів, причетних до передачі іранської військової техніки в Росію для використання в Україні", — заявив Кірбі.

Він сказав, що в п'ятницю буде випущений новий бюлетень США, "щоб допомогти підприємствам та іншим урядам краще зрозуміти ризики, пов'язані з іранською програмою БПЛА, і незаконні методи, які Іран використовує для закупівлі компонентів для неї".

Іранські дрони-камікадзе на війні проти України - головні новини

Російська Федерація для атак на українські міста використовує дрони-камікадзе, які закупила в Ірану. Спочатку Тегеран відхрещувався від звинувачень про продаж БПЛА, але пізніше визнав факт поставки безпілотників, але це нібито сталося до повномасштабного нападу на Україну.

Крім того, видання Sky News оприлюднило начебто контракт між РФ і Іраном на поставку озброєння. Якщо 16-сторінковий документ від 14 вересня 2022 року є справжнім, то в ньому йдеться про зразки артилерійських і танкових снарядів, а також ракет на загальну суму понад 1 мільйон доларів.

Також повідомляється, що Іран через Каспійське море відправляє до Москви все більше і більше можливих вантажів зі зброєю. Експерти вважають, що цей маршрут використовується для перевезення безпілотників, куль і мінометних снарядів, які Росія закупила для війни в Україні.

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