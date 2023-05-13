Президент додав, що завдяки протиповітряній обороні Україні вдається захищатися від цих дронів.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що завдяки санкціям, які запровадили проти Росії, кількість ракет, що вироблялися в РФ в рази зменшилася. Водночас ворог отримав понад тисячу дронів та інше озброєння від Ірану.

Як зазначив глава держави під час зустрічі з представниками італійських ЗМІ, Росія не зменшує кількість обстрілів української території, хоча й кількість ракет, що виробляються в РФ, стала меншою.

"Це є правда. Є, правда, такі виклики, як Іран, який продав їм (Росії – УНІАН) більше тисячі іранських дронів й іншу зброю. Є інша зброя, у нас є точна інформація, нещодавно вони це зробили", – наголосив президент України.

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При цьому президент додав, що завдяки протиповітряній обороні Україні вдається захищатися від цих дронів.

Військова співпраця Росії та Ірану

Ще в березні 2023 року Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки, зазначало, що Росія почала на регулярній основі отримувати малі партії ударних безпілотних літальних апаратів Shahed іранського виробництва.

Водночас у квітні видання WSJ випустило матеріал, в якому розповіло, що Іран постачає Росії сотні тисяч артилерійських снарядів морем. Зазначається, що озрброєння переправляють кораблями через Каспійське море. За даними журналістів, за останні шість місяців Іран у такий спосіб відправив в Росію 300 тисяч артилерійських снарядів і мільйон патронів.

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