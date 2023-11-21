За його словами, безпілотну авіацію зараз залучають практично всі.

Україна має можливості завдавати ударів по російській території за допомогою українських аналогів дронів-камікадзе Shahed.

"Я б сказав, чому ви думаєте, що це вже не відбувається?" — відповів речник Повітряних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону на запитання про можливості України в майбутньому завдавати ударів по РФ за допомогою цих БПЛА.

За словами Ігната, безпілотну авіацію зараз залучають практично всі. В України ж є засоби, передані партнерами, якими наносяться удари по окупованих територіях. Серед напрямків ударів Крим, окуповані території Донецької, Луганської областей.

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Також Україна може завдавати ударів по території РФ за допомогою власних озброєнь.

"Якщо вдалося нашим виробникам створити справді дрони, які можуть летіти далеко і бити точно — це дуже серйозний крок уперед", — додав речник.

Він зазначив, що в частині безпілотників ЗСУ мають серйозну підтримку партнерів, держави та волонтерського корпусу.

Українські БПЛА - що відомо

Вчора віцепрем'єр-міністр Михайло Федоров заявив, що Україна випускає на місяць десятки тисяч дронів "деяких категорій". ЗСУ передали перші 3 тисячі FPV-дронів від операції "Єдність". Ці потужні "пташки" допоможуть ефективніше уражати ворожі позиції та техніку.

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін заявив, що Україна налагодила серійне виробництво вітчизняного аналога іранського дрону "Шахед".

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