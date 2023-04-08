У 28-річного захисника залишилися дві маленькі доньки.

У важкому бою на Донеччині 5 квітня загинув воїн 67 омбр ДУК 1-го окремого механізованого батальйону "Вовки Да Вінчі" Іван Ротар.

Про це повідомили на сторінці в соцмережі 16 сотня ДУК ПС - Буковина. Там зазначили, що військовий був родом з Новоселицького району села Костичани. "Він завзято та відчайдушно боронив Україну, виконуючи обов'язки на важких ділянках фронту та захищаючи країну від підступного московита віддав життя за кожного з нас", - повідомили подробиці в ДУК.

Там зазначили, що у перші дні війни, перебуваючи за кордоном Іван Ротар відгукнувся і вступив у добровольчий підрозділ до лав ДУК ПС та "згодом із великими труднощами приїхав до України, на кордоні його не хотіли впускати на війну, він дав великий хабар, щоб його впустили додому на Буковину і він зміг добратися до нашого підрозділу", - повідомили в ДУК.

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Згодом Іван перейшов до лав ЗСУ коли переформовували добровольчий підрозділ та став спеціалістом із керування безпілотниками. "На його рахунку безліч знищених ворожих підрозділів московського окупанта на Донеччині, це дозволяло зупиняти значні просування ворога та зберегти безліч життів побратимів через це за ним на фронті велося полювання". - додалив ДУК.

Про загиблого побратими говорять як про людину з позитивним мисленням та зваженим у рішеннях, користувався повагою у побратимів.

"Іван зробив дуже багато для захисту України! Нам тебе завжди не вистачатиме брате...", - підсумували в ДУК.

У Івана залишилися дві маленькі доньки.

Загибель "Да Вінчі"

Про загибель Дмитра Коцюбайла в бою під Бахмутом стало відомо 7 березня. Про втрату повідомив президент Володимир Зеленський.

"Да Вінчі" очолював власний підрозділ "Вовки Да Вінчі" і був першим добровольцем, який прижиттєво отримав звання Героя України.

10 березня Коцюбайла поховали в Києві. Зеленський посмертно нагородив "Да Вінчі" "Хрестом бойових заслуг", який вручили матері героя.

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