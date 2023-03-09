За його словами, верифікувати героя вдастся лише після експертиз.

Ім'я розстріляного окупантами українського воїна, відео страти якого нещодавно поширили в мережі, ще остаточно не встановили.

Як повідомляє РБК-Україна, про це під час спілкуванні з журналістами розповів очільник Офісу президента Андрій Єрмак. За його словами, остаточно верифікувати героя Україна зможе після експертиз.

"Зараз відбуваються експертизи для того, щоб ім'я розстріляного військового було остаточно верифіковано. Коли це станеться, з остаточною відповідною інформацією вийде генпрокурор або глава СБУ", - сказав Єрмак.

Страта українського воїна: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 6 березня у мережі поширили відео, на якому росіяни по-звірячому розстрілюють беззбройного українського воїна після слів "Слава Україні!".

7 березня 30-та омбр ім.князя Костянтина Острозького повідомила, що розстріляного українського військовослужбовця звуть Тимофій Шадура. Втім, у бригаді зауважили, що особа розстріляного воїна встановлена лише попередньо.

Водночас журналіст Юрій Бутусов заявив, що розстріляним воїном може виявитися Марцієвський Олександр. Він був бійцем 119 бригади ТрО.

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