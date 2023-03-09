Загальна сума збитків склала майже півмільйона доларів.

Українські біженці отримали від Польщі орієнтовно два мільйони злотих (450 тисяч доларів) неправомірних виплат. Як повідомляє ресурс Rzeczpospolita, українці не дотрималися усіх належних правил.

Установа соціального страхування (ZUS) виплачувала біженцям по 500 і 300 злотих для різних потреб. Однак велика кількість українців отримувала ці гроші з порушенням важливого правила. Ті, хто користуються цією допомогою, не можуть покидати Польщу на більш, ніж 30 днів.

Траплялися випадки, коли українці оформлювали допомогу і їхали назад в Україну. Згідно із законами Польщі такі особи повинні були попередити установу про те, що вони покинули країну.

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Ті, хто отримував необґрунтовану допомогу, мають її повернути назад у польський бюджет. Країна дала їм на виконання цієї опції два роки. На даний момент відомо про те, що українці повернули 35,4 тисячі злотих – це всього 0,002% від загальної суми.

"ZUS послідовно виносить подальші рішення щодо неправомірно зібраних пільг і зобов’язує бенефіціарів повернути їх", - зазначив речник установи Павел Жебровський.

Такі дії від установи соціального страхування Польщі є наслідком змін до закону про допомогу громадянам України. ZUS отримав доступ до інформації про перетин українцями кордону. За один місяць було позбавлено виплат 3200 українців.

Допомога Польщі українським біженцям: що відомо

Польща стала першою країною, котра відкрила свої ворота для українських біженців після початку повномасштабного вторгнення Росії. Тамтешні жителі всіляко помагали тим, хто тікав від війни. Також польська влада запровадила кількаетапну підтримку біженців. У тому числі пропонувався безкоштовний проїзд на транспорті по всій Польщі, безкоштовне житло, харчування, соціальна та гуманітарна допомога.

Як повідомляв раніше УНІАН, 84% українських біженців у Польщі уже знайшли собі роботу. Більше, ніж чверть біженців зробили це у перший місяць після свого прибуття до країни.

З березня 2023-го року проживання в польських пунктах прийому біженців стало платним для українців. Таким чином влада хоче зменшити навантаження на економічну систему країни.

У Польщі зловмисники на незаконних підставах збирають інформацію про українців. У деяких великих містах країни зʼявилися фальшиві оголошення нібито від імені Департаменту у справах іноземців.

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