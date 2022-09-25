Іранські безпілотники мають обмеження по дальності дії, зазначили в армії України.

Іранські дрони-камікадзе, які почали використовувати росіяни, керовані і часто змінюють маршрут під час атаки.

Про це повідомила начальник об’єднаного координаційного штабу прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі інформаційного телемарафону.

"Суха статистика крайніх бойових днів свідчить про те, що вони продовжують використовувати і ракетні атаки, застосовуючи їх по іншим регіонам, а також почастішали випадки застосування цих дронів-камікадзе", - сказала вона.

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За її словами, по-перше, дрони мають обмеження по дальності дії, тому застосовуються по регіонах, де сягає дальніть. По-друге, їх тактико-технічні характеристики ще не вивчені, тому наскільки далеко вони можуть бути направлені ще вивчається.

"Наразі ми знаємо, що це гучний двигун, який сповіщає про наближення і це вже ознака вжиття заходів, щодо переходу в укриття. Вони керовані і часто під час атак змінюють маршрут, ми це вивчаємо", - сказала вона.

Росія використовує іранські дрони в Україні - це треба знати

Як повідомляв УНІАН, 23 вересня ворог атакував Одесу дронами-камікадзе з Чорного моря. Два дрони зруйнували адмінбудівлю в припортовій зоні, загинули дві особи. У той же день було збито 5 іранських дронів, якими ворог намагався атакувати Одесу.

25 вересня супротивник знову атакував Одесу дронами. Загарбники тричі поцілили в адмінбудівлю у центрі міста, ніхто не загинув.

Довідка УНІАН. У середині серпня стало відомо, що Іран продав Росії тисячу своїх безпілотників.

13 вересня Управління стратегічних комунікацій ЗСУ повідомило, що українські військові вперше збили іранський ударний дрон Shahed 136 (Шахид-136). Безпілотника було збито поблизу Куп'янська Харківської області.

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