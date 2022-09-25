Не варто будувати конспірологічних версій атаки на Одесу, зазначив спікер начальника Одеської ОВА.

Одеса знову була атакована ворожими дронами, в обласному центрі триває рятувальна операція.

Деталі ворожої атаки будуть повідомлені пізніше, розповів у неділю, 25 вересня, у відеозверненні в Telegram речник начальника Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

"Одесу було атаковано ворожими дронами. Рятувальна операція триває, більш детально офіційно повідомимо про це дещо пізніше. Наразі усі деталі уточнюються, тому не будуйте конспірологічних версій", - зазначив він.

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В Одесі пролунала серія вибухів, у небі бачили та чули безпілотники, повідомляє "Суспільне" у Telegram, посилаючись на відомості своїх кореспондентів.

"В Одесі пролунала серія вибухів. У небі видно та чутно дрони… У місті та області оголошена повітряна тривога", - йдеться у повідомленні.