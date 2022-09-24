Окупанти мають певну тактику, вони одночасно запускають декілька дронів.

Росія атакує Україну іранськими дронами-камікадзе. Керівниця Об’єднаного пресцентру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк розповіла, чи можна збивати такі безпілотники та як вчасно помітити, що небезпечні "пташки" вже поруч.

Інформацією про дронів-камікадзе вона поділилалася в ефірі ТСН.

За словами Гуменюк, нині РФ використуває не тільки ударні дрони.Також окупанти запускають безпілотники, які збирають інформацію. Тактика росіян проста, наголосила Гуменюк. Рашисти запускають одразу декілька дронів, так вони намагаються "прориватися" через сили протиповітрянох оборони України.

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Дрони-камікадзе не завжди можна помітити. Вони летять на такій висоті, що ППО іноді вкрай важко зафіксувати рух та повідомити про повітряну тривогу.

"Характерним є те, що у "Шахідів" є дуже гучний мотор. Він нагадує звук мопеда або бензопили", - зауважила Гуменюк та додала, що нині українцям варто звертати увагу на такі звуки, особливо, коли вони доносяться з неба.

Якщо ж ви побачили дрон, потрібно якомога швидше перейти до сховища. Варто триматися подалі від об'єктів, по яких можуть вдарити рашисти.

Гуменюк також розповіла, що Україна не витрачає на такі дроні усі свої дороговартісні ракети. Виявилося, що наші захисники можуть збивати безпілотники навіть стрілецькими ударами.

РФ отримала іранські дрони: що важливо знати

У серпні ЗМІ повідомили, що Іран продав Росії тисячу своїх дронів. 13 вересня Управління стратегічних комунікацій ЗСУ повідомило, що захисники України вперше збили іранський ударний дрон-камікадзе Shahed-136 ("Шахід-136"). Дрон помітили та "посадили" на Харківщині.

23 вересня УНІАН повідомляв, що РФ вдарила по Одесі 6 іранськими дронами. Безпілотники поцілили в адмінбудівлю в припортовій зоні та чотири житлові будинки. РФ вбила іранськими дронами двох людей, ще двоє отримали поранення.

Окрім цього, учора на півдні України збили багатоцільовий ударний безпілотник іранського виробництва Mohajer-6 (Мохаджер-6), призначений для проведення розвідки. Того ж дня МЗС за дорученням президента вирішило позбавити посла Ірану акредитації, а також суттєво скоротити кількість дипломатичного персоналу Посольства Ірану в Києві у відповідь на продаж Росії ударних безпілотних апаратів.

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