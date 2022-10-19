В Україні вже ліквідували понад 200 іранських безпілотників, зазначили у командуванні Повітряних сил армії.

За 36 діб Силами оборони України знищено 223 дрони-камікадзе іранського виробництва Shahed-136.

Про це у Facebook повідомляє командування Повітряних сил Збройних сил України.

"Станом на 19 жовтня, із першого випадку збиття на території України дрона-камікадзе іранського виробництва Shahed-136 (13 вересня 2022 року, м. Куп’янськ), протиповітряною обороною Повітряних сил та інших складових Сил оборони України знищено 223 БПЛА цього типу", - сказано в повідомленні.

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Також зазначається, що до знищення баражуючих боєприпасів Shahed-136, які окупанти маркують як "Герань-2", залучаються зенітні ракетні підрозділи, винищувальна авіація, самохідні зенітні установки, мобільні вогневі групи ПЗРК, зенітні гармати, великокаліберні кулемети та інше озброєння.

Росія використовує іранські дрони проти України - що треба знати

Як повідомляв УНІАН, у серпні стало відомо, що Іран продав Росії тисячу своїх безпілотників.

При цьому іранська влада офіційно заперечує продаж безпілотників Росії і стверджує, що зброя потрапила до РФ через треті країни.

У середині жовтня з’явилися повідомлення, що РФ замовила в Ірану ще понад 2 тис. таких дронів.

Віце-президент Європейської комісії, високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що у Євросоюзі збирають докази і готові відреагувати на застосування іранських дронів у війні РФ проти України.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна готова надати країнам-членам ЄС докази про передачу Іраном Росії дронів-камікадзе. Очільник МЗС також запропонував президенту України розірвати дипломатичні відносини з Іраном.

Спікер командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат повідомив, що українські військові знищують понад 85% дронів-камікадзе Shahed-136, якими російські окупанти намагаються бити по Україні.

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