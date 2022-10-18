За словами Буданова, РФ має достатньо іранських БпЛА, які є точнішими. Водночас вони не можуть зрівнятися з характеристиками ракет.

Зараз оборонна промисловість Росії не може виробити достатньо нових ракет, а запаси старих уже вичерпуються. Саме тому агресор став застосовувати дрони-камікадзе іранського виробництва проти України.

Таку думку озвучив керівник Головного управління розвідки МО України генерал-майор Кирило Буданов в інтерв'ю проекту "Орестократія".

"Сам факт переходу Російської Федерації на використання іноземних дронів – це вже сам по собі випадок неординарний для Росії, скажімо так. Цьому "посприяла" низька точність російських ракет, а також мала їхня кількість. Російська оборонна промисловість не може виробляти в достатній кількості нові ракети, а ті, з якими вони вступили у війну 24 лютого, вже вичерпуються. По багатьох найменуваннях ця цифра впала вже нижче критичного рівня. Я маю на увазі рівень 30%.Наприклад: конкретно по ракетах "Іскандер" вони вже наблизились до відмітки в 13% наявності ракет. Концепцією заборонено "опускатися" нижче 30%, але війна вносить свої корективи. Тому вони були змушені шукати якісь варіанти подолання дефіциту ракет. Дійшли до того, що стали використовувати іранські безпілотні літальні апарати", - пояснив голова ГУР.

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За його словами, РФ має достатньо іранських БпЛА, які є точнішими. Водночас вони не можуть зрівнятися з характеристиками ракет, а близько 70% дронів збиваються нашими захисниками.

"Чи можуть вони за своїми характеристиками замінити ракети? Ні, не можуть, але треба виходити з того, що їх – достатня кількість зараз в РФ, і точність влучення БПЛА набагато вища, ніж цих ракет. На це вони і розраховують. Перша партія була замовлена в кількості 1750 дронів, далі пішли нові замовлення, але швидкість їх виробництва і доставки в Росію, ви маєте зрозуміти, це ж не одномоментний процес. Вони потроху їх вичерпують, іранці роблять нові, але є інша сторона цього питання: близько 70% усіх дронів ми стабільно збиваємо", - стверджує Буданов.

Разом з тим, навіть, якщо Ізраїль передасть Україні так звані гвинтівки для збиття дронів, це ніяк не вплине на цю ситуацію і питання збиття "шахідів" не вирішить. Потрібні серйозні системи ППО, наголосив Буданов.

"Системи ППО, які нам постачаються, їхня кількість абсолютно замала для того, щоб повністю зняти ракетну загрозу. Проте наша вітчизняна оборонна промисловість працює над вирішенням цього питання. Крім того, ми шукаємо, де можна купити будь-які системи ППО у світі… і щось нам постачається", - розказав він.

Іранські безпілотники на озброєнні РФ

У середині серпня стало відомо, що Росія придбала у іранської сторони тисячу дронів-камікадзе. За даними української розвідки, в цілому Росія замовила у Ірану 2400 безпілотників.

Офіційно Іран продовжує заперечувати надання безпілотників РФ. Україна звернулася до Ізраїлю з проханням поділитися розвідданими про будь-яку підтримку, яку Іран надає російським військовим у війні.

10 і 11 жовтня російські війська масовано атакували Україну. Крім різних типів ракет, використовувалися і дрони-камікадзе. Ворог направив дрони для атаки на критичну інфраструктуру.

Під час ранкової атаки Києва "шахідами" 17 жовтня патрульні поліцейські, боєць ТРО, оперативник та спецназовець збили дрон на підльоті до цілі з автоматів та пістолетів. Інструктор з підготовки снайперів Павло Кащук дав інструкцію, як боротися "шахідами".

Сьогодні агентство Reuters з посиланням на двох високопоставлених іранських чиновників і двох іранських дипломатів повідомило, що Іран погодився надати Росії ракети "земля-земля" та додаткові безпілотники.

Довідка УНІАН. Дрон-камікадзе - баражуючий боєприпас. Він призначений для ураження цілей на дальній відстані. Наводиться дрон на стаціонарну ціль за супутниковими координатами. Запускається з пускової платформи, має двигун, за допомогою якого набирає швидкість та висоту. Ціль вражає боєголовка в носовій частині дрона.

Вперше на Миколаївщині іранський дрон-камікадзе "Shahed-136" російська армія застосувала 20 вересня, завдавши удару по прибережній зоні Очакова.

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