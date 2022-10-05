Країна вважає за необхідне, аби РФ та України "політично розв'язали суперечки".

Речник Міністерства закордонних справ Ірану Насер Канаані цинічно бреше про непричетність його країни до постачання іранських дронів Російській Федерації.

Відповідну заяву опубліковано на сайті МЗС країни.

"Ісламська Республіка Іран вважає опубліковану новину про постачання Росії безпілотників для використання у війні в Україні безпідставною і не підтверджує її", – сказав речник Міністерства закордонних справ Ірану Насер Канаані.

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Він також озвучив позицію Ірану, яка полягає у необхідності для України вести мирні переговори з країною-агресором.

"З початку конфлікту ми завжди заявляли про нашу принципову та чітку політику щодо активної неупередженості та протистояння війні, наголошуючи на необхідності політичного вирішення суперечок між двома сторонами та відходу від насильства. Відповідно, протягом останніх місяців міністр закордонних справ Ісламської Республіки Іран під час численних зустрічей і контактів зі своїми російським і українським колегами завжди наголошував на необхідності вирішення розбіжностей мирним шляхом і шляхом переговорів і оголосив про готовність Ірану сприяти цьому процесу", – сказав Канаані.

Іранські дрони у війни проти України: що варто знати

Як повідомлялося раніше, росіяни щосили намагаються поповнити свої запаси, що змусило їх звертатися за обладнанням, зокрема, до Ірану.

23 липня 2022 року радник президент США з національної безпеки Джейк Салліван повідомив, що РФ попросила у Ірана безпілотники. Представник Білого дому сповістив, що Іран готується якнайшвидше передати до кількох сотень БПЛА. Вже 30 серпня речниця Білого дому Карін Жан-П’єр заявила, що Росія отримала від Ірану БПЛА серії Mohajer-6 та Shahed. Незабаром біля Куп’янська на Харківщині ЗСУ збили перший БПЛА з "іранським слідом".

Іранські дрони-камікадзе вже застосовували для численних атак по Одещині, Миколаївщині, Херсонщині, Харківщині, Дніпропетровщині. В ніч на 5 жовтня іранськими дронами РФ атакувала місто Біла Церква на Київщині.

Наразі підрозділи протиповітряної оборони збивають дрони-камікадзе іранського виробництва вдвічі частіше, ніж вони досягають мети. Складність їх знищення полягає у тому, що вони летять дуже низько. Повідомлялося, що проти них ЗСУ застосовували і стрілецьку, і кулеметну зброю.

Офіційно Іран заперечив надання безпілотників РФ. Міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір Абдоллохіян у телефонній розмові з очільником українського МЗС Дмитром Кулебою заявляв, що Іран виступає "проти війни в Україні" "не підтримує кроки, які призведуть до продовження та ескалації бойових дій". На тлі цього Україна звернулася до Ізраїлю з проханням поділитися розвідданими про будь-яку підтримку, яку Іран надає російським військовим у війні.

Росіяни маркують пристрої "Герань-2", утім вони мають нутрощі іранських дронів. що свідчить про те, що це або перефарбований іранський дрон, або російський дрон, зібраний з іранських деталей. Звук, який лунає під час польоту цих дронів, нагадує звуки мопедів або бензопил, через що українці кличуть їх "мопедами" та "балалайками". За інформацією речника Командування Повітряних Сил Юрія Гната, у Росії зараз є близько 4 бортів такого озброєння – сотні одиниць дронів-камікадзе, а то і більше.

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