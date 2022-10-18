З понеділка знищено 51 БПЛА "Shahed-136".

Українські військові знищують понад 85% іранських дронів-камікадзе "Shahed-136", якими російські окупанти намагаються бити по Україні.

Про це під час інформаційного телемарафону повідомив спікер командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

"В основному вони запускають їх з південного напрямку. Це може бути як Крим, так і окупована територія десь на Херсонщині. Але дві атаки було з Білорусі та з Курської області. З понеділка знищено 51 БПЛА "Shahed" та 10 крилатих ракет, а сьогодні ще є Су-25 у наших досягненнях. Якщо рахувати у відсотковому еквіваленті, це понад 85% "шахедів" все ж знищується на маршруті їх слідування", - сказав він.

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Іран надав РФ дрони-камікадзе: що відомо

У середині серпня стало відомо, що Іран продав Росії тисячу своїх безпілотників.

23 вересня МЗС України за дорученням президента позбавило посла Ірану акредитації, а також наказало суттєво скоротити кількість дипломатичного персоналу посольства Ірану у Києві у відповідь на продаж Росії ударних безпілотних апаратів. Іранська влада офіційно заперечує продаж безпілотників Росії і стверджує, що зброя потрапила до РФ через треті країни.

Країна-агресор регулярно атакує Україну дронами-камікадзе. 17 жовтня РФ запустила у бік столиці України 28 іранських дронів. Сьогодні стало відомо про п'яту жертву ворожої атаки Києва.

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