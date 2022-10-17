Захисники України знищили 85% усіх запущених ворожих безпілотників, зазначив спікер Повітряних сил армії нашої країни.

Всі іранські дрони-камікадзе, запущені супротивником за останню добу, летіли з півдня.

Про це у коментарі УНІАН повідомив речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

"За уточненою інформацією, все ж таки, всі атаки сьогодні були з південного напрямку. Ми маємо на сьогодні 85% знищення усіх дронів, які були запущені. Можливо, цей показник дійде до 90%", - повідомив він.

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Спікер додав, що загалом було запущено 43 дрони-камікадзе, з них 37 знищено силами та засобами ППО усіх складових Сил оборони.

"Зрозуміло, що більше всіх знищують зенітно-ракетні підрозділи Повітряних сил. Також винищувальна авіація, повітряна оборона сухопутних військ і деякі моменти інших сил оборони. Власне, це непоганий результат з 21:30, коли вчора почалась атака, по цю хвилину 17 жовтня. Тобто, це цифра за нічний і ранковий час", - додав співбесідник.

Раніше деякі ЗМІ поширили неправдиву інформацію - повідомляли, що Київ та північні регіони України ворог атакував дронами-камікадзе, запущеними з білоруської території.

Масована атака України ворожими дронами - що треба знати

У ніч з 16 на 17 жовтня на південному напрямку захисники України за три години ліквідували 15 дронів-камікадзе: дев'ять - над Миколаївською та шість - над Одеською областями.

У Миколаєві три дрони поцілили в об’єкт промислової інфраструктури, обійшлося без жертв.

Росія вранці 17 числа запустила на Київ багато безпілотників - у бік столиці летіло 28 іранських дронів-камікадзе. Сили ППО збили більшість дронів, однак у Києві є 5 "прильотів".

Зокрема, внаслідок атаки у Шевченківському районі пошкоджено житловий будинок, люди опинилися під завалами. Згодом стало відомо, що є три жертви. Крім того, є приліт у районі Центрального залізничного вокзалу.

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