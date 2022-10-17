За словами мера, завдяки ЗСУ і ППО, більшість дронів вдалося збити.

Сьогодні вранці, 17 жовтня, 28 дронів-камікадзе, випущених Росією, летіли в бік Києва. Завдяки ЗСУ, ППО, більшість летючих терористів збили. У Києві пролунало всього 5 вибухів.

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Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, розповідаючи про наслідки атаки рашистів по столиці України.

"Один з них - в житловому будинку в Шевченківському районі. Рятувальники продовжують гасіння конструкцій будівлі та роботи з розбору завалів. Раніше врятували 18 мешканців будинку. Двоє перебували під завалами.Згодом дістали тіло загиблої жінки. За попередніми даними, ще одна людина перебуває під завалами", - розповів Кличко.

Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Удар по Києву 17 жовтня: що відомо

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 жовтня, в Києві о 6.23 була оголошена повітряна тривога, яка тривала майже три години.

Пізніше стало відомо, що російські окупанти атакували Київ дронами-камікадзе. Зафіксовано 4 прильоти, всі в Шевченківському районі.

Також у Києві перекрили рух транспорту на ділянці між Хрещатиком і цирком. В результаті прильоту дронів-камікадзе спалахнула офісна будівля.

Крім того, удар у Києві був і в районі залізничного вокзалу.

Як розповів представник Червоного Хреста Тарас Логінов, жінці, яка загинула в атакованому дронами будинку Києва, було понад 60 років. Такий же вік і в постраждалої жінка.

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