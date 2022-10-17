Наразі троє постраждалих госпіталізовані.

Оновлено о 12:45: Кількість осіб, що загинули внаслідок нальоту дронів-камікадзе на житловий будинок, збільшилася до 3. Про це заявили в ОП.

Станом на 12:25 в Офісі президента України повідомили, що врятовано 19 осіб, 4 постраждали, 2 людей загинули.

З-під завалів будинку в Шевченківському районі Києва, де сьогодні, 17 жовтня, стався вибух в результаті атаки російської дронами-камікадзе, дістали тіло загиблої жінки.

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Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"З-під завалів будинку в Шевченківському районі, де стався вибух в результаті атаки дронами, дістали тіло загиблої жінки. Ще одна людина знаходиться під завалами", - зазначив мер.

За його словами, пошуково-рятувальні роботи тривають. Троє постраждалих госпіталізовані.

Як розповів представник Червоного хреста Тарас Логінов, жінці, яка загинула в атакованому дронами будинку Києва, було понад 60 років. Такого ж віку і постраждала жінка.

Розбори завалів продовжуються. Під уламками будинку, а також у підвалі, можуть залишатися люди, пише НВ.

Удар по Києву 17 жовтня: що відомо

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 жовтня, у Києві о 6.23 було оголошено повітряну тривогу, яка тривала майже три години.

Пізніше стало відомо, що російські окупанти атакували Київ дронами-камікадзе. Зафіксовано 4 прильоти, всі в Шевченківському районі.

Президент Володимир Зеленський відреагував на удари по Києві: "Цілу ніч і весь ранок ворог влаштовує терор мирного населення. Дрони-камікадзе і ракети атакують всю Україну. У Києві є влучання у житловий будинок. Ворог може вдарити по наших містах, але нас йому зламати не вдасться. На окупантів чекає лише справедливе покарання й осуд майбутніх поколінь. На нас – перемога".

Також у Києві перекрили рух транспорту на ділянці між Хрещатиком та цирком. Внаслідок прильоту дронів-камікадзе спалахнула офісна будівля.

Крім того, удар у Києві був і в районі залізничного вокзалу.

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