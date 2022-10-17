Також вночі ворог атакував критичну інфраструктуру на східному напрямку крилатими ракетами різних типів.

В ніч з 16 на 17 жовтня на південному напрямку Повітряні Сили ЗСУ знищили 15 дронів-камікадзе за три години, на сході – 3 крилаті ракети.

Про це повідомляє Командування Повітряних Сил Збройних Сил України.

"17 жовтня, з 03.30 по 06.50, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" збито п'ятнадцять дронів: шість над Одещиною та дев’ять над Миколаївщиною. Загалом на південному напрямку у нічний час з 16 по 17 жовтня знищено 26 "Shahed-136", – йдеться в повідомленні.

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Крім цього, ворог атакував критичну інфраструктуру на східному напрямку крилатими ракетами різних типів.

"Три ракети були знищені зенітними ракетними підрозділами повітряного", – додали в командуванні.

Обстріли Миколаївщини в ніч на 17 жовтня: що відомо

Вчора ввечері російські терористи атакували Миколаївщину дронами-камікадзе.

Як сповістили в оперативному командуванні "Південь", 9 "Шахідів" збили сили протиповітряної оборони повітряного командування "Південь", ще по одному – воїни ТРО та Нацгвардії.

Як зазначив міський голова Олександр Сєнкевич, у Миколаєві три дрони влучили в об’єкт промислової інфраструктури.

"Там зайнялись резервуари із соняшниковою олією. Також пожежа виникла на фармацевтичному складі. Усі займання ліквідували рятувальники ДСНС", – додав мер.

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