Третій день йдуть дуже запеклі бої в Ірпені, атаки росіян були відбиті.

Міський голова Ірпеня Олександр Маркушин наголошує, що в місті Ірпінь точаться тяжкі бої.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час телемарафону.

"Поточна ситуація - вже третій день дуже запеклі бої йдуть в Ірпені. Ворог намагався наступити з трьох напрямків. Хлопці наші мужньо відбили ці атаки. Зараз ідуть дуже важкі бої в нашому місті", - наголоси в Маркушин.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Святошинський район залишився без світла, оскільки дві лінії 110 кВ були відключені через обстріли окупантів у передмісті - у напрямках Гостомеля та Ірпеня.

24 березня президент України Володимир Зеленський присвоїв Ірпеню, а також Бучі, Миколаєву та Охтирці звання "міст-героїв".

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