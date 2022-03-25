Ворог намагається відновити наступ в районі Ірпеня і захопити його.

Російські окупанти не залишають планів захоплення Києва, але збройні сили України готові цьому протистояти та запобігти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на брифінгу бригадний генерал, заступник начальника штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Олександр Грузевич.

"На сьогодні ситуація в Києві та навколо Києва стабільна, контрольована повністю нашими ЗСУ. Зараз є невелика напруга в районі Ірпеня, ситуація напружена, але повністю нами контролюється. На сьогодні на Броварському та Бориспільському напрямках противник зупинив свої наміри, здійснює переміщення, до активних дій не готовий", - сказав він.

Разом з тим, противник намагається відновити наступ в районі Ірпеня і захопити його.

"Ці спроби успіху не мають", - заявив Грузевич.

Також він розповів, що ворог не залишає планів захопити столицю.

"На сьогодні ворог за всяку ціну намагається чогось досягти або зайти в передмістя Києва, або захопити Бровари, Бориспіль. Але вжито заходів щодо недопущення цього. Чи є у противника сили? Заяви про те, що у ворога ракети під кінець, сили, за інтенсивністю обстрілів ми спостерігаємо, що це не так. Противник активно веде вогонь, особливо по військовій інфраструктурі, по наших військових об'єктах. Він зараз змінив тактику, і він зараз відстежує наші засоби ППО і нашу артилерію. Він цього боїться. У планах ворога захопити столицю - є. Я думаю, ті активні дії, які ми проводимо майже зведуть це нанівець", - пояснив Грузевич.

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