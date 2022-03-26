Відключення ліній призвело до знеструмлення трьох насосних станцій столиці - на правому березі можливий понижений тиск води.

У Святошинському районі Києва немає світла: дві лінії відключено через обстріли окупантів у передмісті.

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник повідомив, що відключення двох ліній 110кВ сталося внаслідок бойових дій у передмісті - в напрямках Гостомеля та Ірпеня.

"Аварійні служби одразу почнуть огляд та оцінку пошкодження після завершення активних бойових дій. Наразі робота фахівців не можлива, бо окупанти продовжують обстріли. На ліквідацію пошкоджень, за інформацією Київських електромереж, потрібно кілька годин. У зоні знеструмлення заклади охорони здоров’я перейшли на резервне живлення", - зазначив Поворозник.

Він також додав, що відключення ліній призвело до знеструмлення трьох насосних станцій у столиці.

"Місто продовжує надавати послугу водопостачання, утім на правому березі протягом дня можливий понижений тиск води. ПрАТ "АК "Київводоканал" вживає заходів для стабілізації тиску", - додав Микола Поворозник.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Києві спостерігалося задимлення через пожежі, викликані обстрілами окупантів у передмісті. Людей просили зачиняти вікна та, за можливості, не перебувати на відкритому повітрі.

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