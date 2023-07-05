Заколот у Росії ніяк не вплинув на події на полі бою, зазначив він.

Історія російської приватної військової компанії "Вагнер" вже закрита.

Таку думку висловив командувач Сухопутних сил України генерал Олександр Сирський в інтерв’ю ABC News. За словами генерала, наслідки невдалого перевороту в Росії не вплинули на бойові дії в районі відповідальності його групи військ.

"Для нас було б краще, якби були якісь негативні наслідки в самій Росії. Але для мене це не має значення. Я думаю, що історія "Вагнера" закрита", - додав Сирський.

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Коментуючи наступальні дії ЗСУ, він сказав, що наразі все розвивається за планами. "Я б назвав це природним процесом досягнення нашої перемоги без будь-якого тиску чи поштовху з боку", - додав він.

Згодом генерал опублікував у своєму Telegram-каналі скриншот з інтерв'ю з підписом: "Вагнер" - все. Тепер про це знають і на ABC".

Доля "вагнерівців" після заколоту у Росії

Нагадаємо, що ватажок "Вагнера" Євген Пригожин під час заколоту зупинив свої війська за 200 кілометрів до Москви. Після переговорів з Лукашенко, у Кремлі оголосили, що теперь він зможе піти до Білорусі.

Путін пообіцяв пригожинським найманцям, що їх не будуть переслідувати, якщо вони поїдуть до Білорусі або підпишуть контракти з Міністерством оборони. Кримінальну справу щодо заколоту проти Пригожина теж обіцяли закрити попри обіцянки, що винні у заколоті нестимуть відповідальність.

У ЗМІ повідомляли, що російська військова поліція затримувала офіцерів ПВК у Сирії. Згодом стало відомо про закриття пригожинського медіахолдингу під назвою "Патріот".

Російські ЗМІ пишуть, що ватажок найманців нібито планує вербувати ув'язнених у білоруських тюрмах.

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