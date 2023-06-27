Відомо про затримання чотирьох найманців.

Російська військова поліція затримала командирів приватної військової компанії "Вагнер" у різних частинах Сирії.

Як повідомляє телеканал Al-Hadath, мова про затримання на авіабазі Хмеймім. "Російська військова поліція заарештувала 3 старших офіцерів Вагнера на сирійській базі Хмеймім, коли спалахнули події в Росії", - йдеться в повідомленні.

Також джерела видання повідомили, що поліція провела обшуки в 3 центрах "Вагнера" в Дейр-ез-Зорі, Хамі і Дамаску. При цьому російські ЗМІ пишуть про затримання і глави відділення ПВК в ЕС-Сувейді на півдні країни.

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ПВК "Вагнер" після заколоту: останні новини

Нагадаємо, після невдалого заколоту в Росії, Кремль пообіцяв ватажкові ПВК Євгену Пригожину, що він може безкарно піти в Білорусь. При цьому російські ЗМІ пишуть, що кримінальну справу проти Пригожина все ще не закрито.

Путін публічно заявив, що "вагнерівці" можуть підписати контракти з Міністерством оборони Російської Федерації, "повернутися до своїх сімей або піти в Білорусь".

Днями в мережі з'явилася інформація про те, що в Білорусі вже нібито почали будувати військовий табір для найманців Пригожина, однак моніторингові групи спростовують ці заяви.

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