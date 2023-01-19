Це підтвердили кадри з демонстрацією зльоту.

Російські винищувачі МіГ-31К сьогодні літали над територією Білорусі з гіперзвуковими ракетами "Кинджал" на борту. Через це в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога.

Дослідники з групи "Беларускі Гаюн" опублікували уривок з передачі телеканалу "ВоєнТВ". У ній показали, як МіГ-31К сьогодні, 19 січня, злітали над територією Білорусі. На опублікованих кадрах помітно, що винищувачі були озброєні гіперзвуковими ракетами "Кинджал".

Дослідники також вказали на один важливий момент. При демонстрації злетів були приховані бортові номери, щоб їх не дізналися українські військові. Однак "Беларускі Гаюн" вже неодноразово публікував ці відомості.

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Злети МіГ-31К в Білорусі: що відомо

Російські винищувачі піднімаються в повітря з періодичною регулярністю. Вони озброєні ракетами "Кинджал" і супроводжуються літаком-навідником А-50. Злети найчастіше відбуваються з авіабаз в Мачулищах і Барановичах.

Україна не володіє засобами для виявлення і ліквідації "Кинджалів". Саме тому на всій території держави оголошується повітряна тривога, коли МіГ-31К піднімаються в небо. Сьогодні був один з таких випадків.

Під час польотів 19 січня один з російських винищувачів загорівся. Жителі Молодечненського району Мінської області чули звук помпажа двигуна, коли сталася поломка. Після цього МіГ-31К екстрено повернувся на аеродром Мачулищі.

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