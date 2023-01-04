У небо злетів, зокрема, літак, що наводить ракети на цілі.

Російські війська підняли у небо над Білоруссю бойову авіацію, пише Беларускі Гаюн.

Наразі йдеться про злет літака-навідника ракет А-50У, який тільки вчора прибув на аеродром у Мачулищах, та одного винищувача на аеродромі у Барановичах.

З активністю російських ДРЛВ у Білорусі були пов’язані деякі масштабні повітряні тривоги в Україні.

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Росія готується до нового масованого удару по Україні

4 січня в українській розвідці наголосили, що росіяни уже почали підготовку до наступного масованого удару по Україні.

Тим не менше, обстріл може відбутися й раніше 9-10 січня – все залежатиме від кількості ракет, які РФ планує задіяти.

З 29 грудня Росія завдала кількох великих ракетних ударів, а також комбінувала ракети з нічним запуском іранських дронів, щоби завдати якомога більших збитків енергосистемі та виснажити ППО.

У попередні рази – у новорічні свята – Росії не вдалося занурити Україну у блекаут, проте намірів цих ворог не полишив.

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