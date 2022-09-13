Затримка або можливе призупинення нових найманців РФ дасть українським військам час для консолідації і можливість потім відновити наступ.

Успіх українського контрнаступу може ще більше послабити і без того низький бойовий дух у ЗС РФ, а також ускладнить вербування нових добровольців російським командуванням.

Про це йдеться в звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що затримка або можливе призупинення нових найманців дасть українським військам час для консолідації і можливість відновити наступ. Тоді ЗСУ вже не зупинить можливе прибуття "добровольців" в Україну.

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Повідомляється також про посилення оборони росіянами Херсона на тлі наближення українських сил. Аналітики звернули увагу, що противник все частіше вилучає у місцевих транспортні засоби, щоб у разі прориву мати можливість втекти з області.

"Російські сили на всій території окупованої Херсонської області обмежили загальну свободу пересування, зміцнили військові блокпости і почастішали випадки мародерства, особливо мотоциклів, — все це явні ознаки відчаю росіян", — йдеться у звіті.

Вплив українських контрнаступів може знизити ймовірність того, що Росія проведе фіктивні референдуми про анексію на окупованих територіях наступного місяця.

Війна в Україні: актуальні дані

Триває контрнаступ ЗСУ на півдні. З початку наступальної операції захисникам вдалося посунути лінію фронту на 12 кілометрів.

А ось український контрнаступ у Харківській області виявився для росіян неприємною несподіванкою. У Пентагоні зауважили, що воїни ЗСУ витиснули велику частину окупантів за межі України і звільнили Ізюм та Куп'янськ.

На деокупованих територіях українські правоохоронці продовжують знаходити катівні та замордованих росіянами громадян.

Раніше в Інституті вивчення війни константували, що контрнаступ ЗСУ переламав хід війни, але бойові дії затягнуться до 2023 року - після стабілізації лінії фронту захисникам доведеться починати нові атаки.

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