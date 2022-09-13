На Херсонщині Пентагон бачить "ретельно вивірені операції українців, включаючи деяке помірне просування вперед".

Російські війська під час українського контрнаступу були вимушені покинути більшу частину окупованої території Харківської області, при цьому "багато" з них відійшли за кордон до Росії.

Про це повідомляє CNN з посиланням представника Пентагону.

На думку США, українські війська "найімовірніше, взяли під контроль Куп'янськ та Ізюм у доповненні до невеликих сіл".

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А ось повідомлення про покинуту російську техніку свідчить про "дезорганізоване командування й управління".

"Російські сили продовжують концентрувати свої зусилля від Сіверська до Бахмута, і Бахмут залишається у центрі уваги, де росіяни можуть спробувати закріпитися. Ми, як і раніше, спостерігаємо інтенсивне використання артилерії і авіаударів", - сказав чиновник Міноборони США.

На Херсонщині Пентагон бачить "ретельно вивірені операції українців, включаючи деяке помірне просування вперед".

Як писав УНІАН, ЗСУ офіційно пішли у контрнаступ на півдні 29 серпня, відтоді захисникам вдалося посунути лінію фронту на 12 кілометрів.

Згодом стало відомо про активізацію боїв на Харківщині.

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