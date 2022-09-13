Російські війська під час українського контрнаступу були вимушені покинути більшу частину окупованої території Харківської області, при цьому "багато" з них відійшли за кордон до Росії.
Про це повідомляє CNN з посиланням представника Пентагону.
На думку США, українські війська "найімовірніше, взяли під контроль Куп'янськ та Ізюм у доповненні до невеликих сіл".
А ось повідомлення про покинуту російську техніку свідчить про "дезорганізоване командування й управління".
"Російські сили продовжують концентрувати свої зусилля від Сіверська до Бахмута, і Бахмут залишається у центрі уваги, де росіяни можуть спробувати закріпитися. Ми, як і раніше, спостерігаємо інтенсивне використання артилерії і авіаударів", - сказав чиновник Міноборони США.
На Херсонщині Пентагон бачить "ретельно вивірені операції українців, включаючи деяке помірне просування вперед".
Як писав УНІАН, ЗСУ офіційно пішли у контрнаступ на півдні 29 серпня, відтоді захисникам вдалося посунути лінію фронту на 12 кілометрів.
Згодом стало відомо про активізацію боїв на Харківщині.