Співробітники правоохоронних органів наразі "опрацьовують" це місце.

У деокупованій Балаклії в одному з підвалів виявили влаштовану росіянами катівню та камери утримання.

Про це у Facebook повідомила депутат від "Слуги народу", член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар’яна Безугла.

Також вона оприлюднила власні фото з місця війського злочину.

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"Балаклія. Катівня. Підвал. Методички про "укронацизм" розклеєні на стінах, поруч - стілець з молотком, скотч і використані рукавички. Навпроти - камери утримання. В іншому приміщенні - стяжки і сліди крові", - написала вона.

Мар’яна Безугла зазначила, що правоохоронні органи наразі "опрацьовують" це місце.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня Сили оборони звільнили або взяли під контроль понад 40 населених пунктів, які були тимчасово захоплені російськими окупантами у Харківській області, зокрема й місто Балаклія.

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