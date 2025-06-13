Вступити в конструктивні переговори щодо завершення війни Росію можуть змусити здобутки українських захисників на полі бою.

Днями глава Пентагону Піт Гегсет заявив, що витрати на допомогу Україні в оборонному бюджеті США на 2026 рік будуть скорочені. Такий крок не лише не наблизить мир, але й заохотить російського диктатора Володимира Путіна продовжувати війну проти України.

Таку думку висловили експерти американського Інституту вивчення війни (ISW). Зазначається, що під час виступу на слуханнях у Палаті представників американський міністр оборони не розкрив масштаби запланованих скорочень.

"Теорія перемоги Путіна передбачає, що російські військові можуть підтримувати поступове просування на полі бою довше, ніж українські сили можуть оборонятися, і довше, ніж Захід готовий підтримувати Україну. ISW продовжує вважати, що західна військова допомога, особливо та, яку тільки Сполучені Штати можуть надати швидко і в необхідних масштабах, залишається вирішальною для того, щоб українські сили могли досягти вирішальних успіхів на полі бою, і для тиску на Путіна, щоб він переоцінив свою теорію перемоги", – акцентують в ISW.

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Вступити в конструктивні переговори щодо завершення війни Росію можуть змусити здобутки українських захисників на полі бою. Водночас скорочення допомоги від Вашингтона може дати окупантам перевагу.

"Скорочення допомоги США Україні ризикує дати Росії більшу перевагу на полі бою та, ймовірно, заохотить Путіна продовжувати війну і зміцнить його віру в те, що Росія може завоювати Україну, що несумісно із заявленою метою президента США Дональда Трампа щодо забезпечення тривалого миру в Україні", – додають аналітики Інституту вивчення війни.

Допомога США Україні: скорочення витрат

Глава Пентагону повідомив, що в оборонному бюджеті США на 2026 рік скоротять фінансування військової допомоги Україні буде скорочено. Хоча обсяги такого скорочення Гегсет не розкрив, Associated Press наголошувало, це може означати, що Україна отримуватиме від США менше систем протиповітряної оборони.

Радник президента України зі стратегічних питань Олександр Камишін, коментуючи заяву Гегсета, заявив, що у Києві готуються до сценарію, за якого постачання систем протиповітряної оборони від Сполучених Штатів Америки буде припинено. Але замінити деякі системи, які постачаються Вашингтоном, буде дуже складно.

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