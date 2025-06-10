З моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року США надали Києві допомоги на понад 66 мільярдів доларів.

Фінансування військової допомоги Україні буде скорочено в оборонному бюджеті Сполучених Штатів Америки на 2026 рік.

Як повідомляє Associated Press, таку заяву зробив очільник Пентагону Піт Гегсет. Це може означати, що в майбутньому Україна буде отримувати менше критично важливих систем протиповітряної оборони.

"Це скорочення цього бюджету. Ця адміністрація має зовсім інший погляд на цей конфлікт. Ми вважаємо, що мирне врегулювання шляхом переговорів буде в інтересах обох сторін і в інтересах нашої країни, особливо з урахуванням усіх конкуруючих інтересів по всьому світу", – заявив глава оборонного відомства США законодавцям під час слухань у Конгресі.

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Зазначається, що з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року США надали Києві допомоги на понад 66 мільярдів доларів.

Військова допомога Україні: інші новини

7 червня Канада оголосила про виділення нового пакету військової допомоги для України на суму понад 35 мільйонів канадських доларів (це приблизно 25,5 мільйона доларів США). Зазначалося, що до цього пакету увійдуть, в тому числі, броньовані машини Coyote та Bison.

Раніше міністр оборони України Рустем Умєров повідомляв, що допомога нашій країні за "данською моделлю" збільшиться до 1,3 млрд євро. Частину коштів на фінансування виробництва зброї в Україні візьмуть з доходів від заморожених російських активів.

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