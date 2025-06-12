За його словами, важливо, щоб Вашингтон не обмежив продаж свого озброєння.

В заявах Сполучених Штатів Америки про зменшення допомоги Україні на 2026 рік немає нічого нового, каже народний депутат України, секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

В етері "Radio NV" він нагадав, що після приходу нової адміністрації Вашингтон поставляє Україні лише те, що було дозволено командою Джо Байдена. За словами Костенка, допомога, яка була законтрактована чи погоджена до цього, вже йде не в таких обсягах:

"Якщо раніше були США, потім довго нікого немає, а потім вже всі інші країни, то зараз це вирівнюється. Десь Європа допомагає, десь - інші країни. Десь ми й самі можемо зробити".

Нардеп додав, що Україні загалом важлива допомога від Сполучених Штатів Америки, оскільки ця країна має найбільший у світі воєнний бюджет - майже трильйон доларів. На другому місці знаходиться Китай.

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"Та навіть за умови, що вони не будуть нам передавати [допомогу], головне, щоб лишилася можливість її закуповувати. І тут вступають європейські країни. І це щодо питань критичної номенклатури. У першу чергу це ракети до систем Patriot, які можуть збивати балістичні ракети", – додав Костенко.

Допомога Україні

Напередодні очільник Пентагону Піт Гегсет заявив, що фінансування військової допомоги Україні в оборонному бюджеті Сполучених Штатів Америки на 2026 рік буде скорочено. Це може означати передачу Україні меншої кількості систем протиповітряної оборони.

Генерал-майор Німеччини Крістіан Фройдінг впевнений, що країни Європейського союзу разом із Канадою зможуть забезпечити Україні необхідну військову допомогу, навіть якщо США повністю припинять своє фінансування.

За його словами, Європа та Канада вже перевищили рівень американської підтримки 2024 року взявши на себе ≈ 60 % від загальних витрат Західних партнерів.

Тим часом міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про збільшення допомоги Києву на 1,9 мільярди євро цього року. Він зазначив, що ці гроші можуть піти на виробництво далекобійної зброї.

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