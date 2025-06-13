Замінити деякі системи, які постачаються Вашингтоном, буде дуже складно.

Україна готується до сценарію, за якого постачання систем протиповітряної оборони від Сполучених Штатів Америки буде припинено.

Таку заяву зробив радник президента України зі стратегічних питань Олександр Камишін у коментарі "Радіо Свобода" під час конференції GLOBSEC в Чехії, коментуючи заяву очільника Пентагону Піта Гегсета про скорочення видатків на допомогу Україні в оборонному бюджеті США на 2026 рік.

"Ми – в найбільшій війні поколінь, і в цій війні жодна країна самотужки не справиться проти Росії. Тому для нас важлива підтримка і Європи, і Сполучених Штатів Америки", – зауважив Камишін.

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Радник Зеленського додав, що зараз Київ розглядає варіанти заміщення критичних видів озброєння – стосується це в тому числі засобів ППО. Водночас українська влада визнає, що замінити деякі системи, які постачаються Вашингтоном, буде дуже складно.

"Вся команда сьогодні працює над тим, щоб ці рішення були знайдені", – зауважив Олександр Камишін.

США скорочують бюджет на допомогу Україні

Очільник Пентагону Піт Гегсет під час слухань у Конгресі заявив, що фінансування військової допомоги Україні буде скорочено в оборонному бюджеті Сполучених Штатів Америки на 2026 рік. Як уточнило Associated Press, це може означати, що Україна отримуватиме менше критично важливих систем протиповітряної оборони від США у майбутньому. Обсяги скорочення витрат Гегсет не розкривав.

Народний депутат України, секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко каже, що у цій заяві немає нічого нового. Він додав, що після того, як на посаду президента США прийшов Трамп, Вашингтон постачає Україні тільки те, що було схвалено ще адміністрацією Джо Байдена. Костенко зазначив, що навіть якщо допомоги від США не буде, головне, щоб там не обмежили продаж свого озброєння.

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