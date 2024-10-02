ISW: РФ, ймовірно, захопила Вугледар, але обвалу фронту не буде

Місто не було важливим стратегічним вузлом для Сил оборони України.

Ймовірно, російські війська захопили Вугледар Донецької області. Втім, незрозуміло, як швидко окупанти можуть просунутися за містом найближчим часом.

Як йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), окупація Вугледара навряд чи кардинально змінить хід наступальних операцій, оскільки місто не є особливо важливим логістичним вузлом.

Геолокаційні відео, датовані 30 вересня та 1 жовтня, свідчать, що російські окупанти встановили свої триколори у різних частинах Вугледара. 1 жовтня російські блогери заявили, що місто окуповане.

Відео дня

Натомість того ж дня український військовослужбовець повідомив, що частина українського угруповання здійснила плановий відхід з Вугледара, щоб уникнути оточення. Аналітики ISW нагадують, що росіяни захопили Вугледар після 2,5 років невдалих штурмів.

РФ здійснила щонайменше дві великі наступальні спроби захопити Вугледар у жовтні-листопаді 2022 року та січні-лютому 2023 року. Обидві спроби захопити місто призвели до великих втрат особового складу і військової техніки. Зокрема, на околицях міста було розбито 155 бригаду російських морпіхів.

Деякі російські джерела висловлювали сумніви, що російські війська зможуть швидко просуватися вперед і досягти оперативно значущих проривів одразу після захоплення Вугледара.

Водночас російські блогери зазначили зізнались, що не очікують обвалу лінії фронту після захоплення Вугледара. Місто зачистять, щоб зробити придатною позицією для старту майбутніх штурмів. Як підсумували в ISW:

"Захоплення Росією Вугледара навряд чи кардинально змінить хід наступальних операцій на заході Донецької області, здебільшого тому, що Вугледар не є особливо важливим логістичним вузлом, а також тому, що російські війська контролювали більшість основних доріг, що ведуть до Вугледара, ще до 1 жовтня, а це означає, що російські війська вже мали можливість певною мірою перекрити українську логістику на цій ділянці фронту".

Що відбувається у Вугледарі сьогодні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, українські позиції поблизу міста вже понад два роки обороняє 72 ОМБр імені Чорних Запорожців. Останніми тижнями повідомлялося про особливо важкі штурми російських загарбників.

Раніше аналітик Девід Акс писав, що бригада начебто почала виходити з Вугледару, однак бійці записали звернення з міста, в якому спростували цю інформацію. Зголом стало відомо про звільнення командира 72 ОМБр.

Вчора український проєкт DeepState заявив, що Вугледар окуповано. Аналітики опублікували кадри, на яких можна побачити російські прапори в різних куточках українського міста. Вони додали, що не хочуть коментувати "останні дні оборони".

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