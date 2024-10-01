Українські військові досі залишаються у місті.

Бійці 72 механізованої бригади імені Чорних Запорожців не виходили з Вугледару, вони все ще контролюють окремі частини українського міста.

Про це пише Суспільне, посилаючись на слова двох військовослужбовців бригади, яка обороняє Вугледар вже понад два роки. Водночас захисники підтверджують, що наразі більша частина міста перебуває під контролем російських окупаційних військ.

"Наказу про вихід з міста бригада не отримувала", - розповів журналістам один з військовослужбовців.

Відео дня

Бої за Вугледар

Як відомо, українські позиції поблизу міста вже понад два роки обороняє 72 ОМБр імені Чорних Запорожців. Останніми тижнями повідомлялося про особливо важкі штурми російських загарбників.

Раніше аналітик Девід Акс писав, що бригада начебто почала виходити з Вугледару, однак бійці записали звернення з міста, в якому спростували цю інформацію. Зголом стало відомо про звільнення командира 72 ОМБр.

Сьогодні український проект DeepState заявив, що Вугледар окуповано. Аналітики опублікували кадри, на яких можна побачити російські прапори в різних куточках українського міста. Вони додали, що не хочуть коментувати "останні дні оборони".

Вас також можуть зацікавити новини: