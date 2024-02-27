Аналітики зауважили, що росіяни матимуть можливість маневрувати резервами, змушуючи Україну до оборонних дій.

Російські окупанти повернули ініціативу уздовж всієї лінії фронту і зможуть проводити наступальні дії, коли і де вони захочуть.

Про це йдеться у свіжому огляді Інститут з вивчення війни (ISW). Аналітики ISW зазначили, ща росіяни повернули цю ініціативу після контрнаступу ЗСУ, який розпочався в червні 2023 року. Тепер, як припустили в Інституті, командування окупантів зможе визначати час, місце і масштаб майбутніх наступальних операцій на території України.

При цьому аналітики підкреслили, що якщо ЗСУ будуть вести активну оборону по всій лінії фронту у 2024 році, то тим самим віддадуть стратегічну ініціативу РФ. Окупанти матимуть можливість маневрувати резервами і визначати, як і куди розподіляти ресурси, змушуючи Україну до оборонних дій доти, доки РФ буде утримувати стратегічну ініціативу.

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Аналітики висловили думку, що українські війська можуть позбавити Росію цих можливостей, якщо вони матимуть достатньо засобів, щоб кинути виклик російській ініціативі і проводити власні наступальні операції у 2024 році.

Війна в Україні: новини

26 лютого Генштаб ЗСУ повідомив, що на передовій відбулося 79 бойових зіткнень із ворогом. Окупанти атакували на низці напрямків. Зокрема, на Авдіївському напрямку наші військові відбили 15 атак.

А начальник прес-служби оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Ілля Євлаш заявив, що росіяни наблизились до Часового Яру. Проте, за його словами, там проводяться інженерні роботи, тож у противника не буде можливості здійснити "легку прогулянку".

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