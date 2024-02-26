Противник атакував на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Запорізькому напрямках.

Упродовж цієї доби російські окупанти атакували одразу на декількох напрямках фронту. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

Так, протягом доби відбулося 79 бойових зіткнень. На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили 2 атаки противника в районах населених пунктів Іванівка, Табаївка, та ще 14 атак противника – в районі Синьківки Харківської області, де ворог, за підтримки авіації, намагався вибити наші війська із займаних позицій.

Зазначається, що на Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 5 атак противника в районі населеного пункту Терни Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.

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"На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 5 атак противника в районах населених пунктів Іванівське та Кліщіївка Донецької області, де ворог намагався покращити своє тактичне положення. На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 15 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Сєверне, Первомайське, Невельське Донецької області. На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районі Новомихайлівки Донецької області, де ворог 15 разів намагався прорвати оборону наших військ. Крім того, нашими захисниками відбито 8 атак противника в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Побєда", – йдеться у повідомленні.

Також в Генштабі поінформували, що на Запорізькому напрямку Силами оборони відбито 5 атак противника в районі населеного пункту Роботине Запорізької області.

"В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса", на Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби, здійснено 4 спроби штурму позицій наших військ", – мовиться у зведенні.

Ситуація на передовій

Протягом минулої доби на фронті відбулося 95 бойових зіткнень. Силами оборони на Куп’янському напрямку відбито 6 атак противника, на Лиманському – 5, на Бахмутському – 8, на Авдіївському – 25. На Мар’їнському напрямку ворог 40 разів намагався прорвати оборону наших військ. На Запорізькому напрямку силами оборони відбито 6 атак противника в районі населеного пункту Роботине та 1 – в районі населеного пункту Гуляйпільське Запорізької області.

При цьому за тиждень, з 18 по 25 лютого, Сили оборони України знищили близько 7390 солдатів з особового складу військ РФ, 1154 одиниці озброєння та військової техніки окупантів.

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