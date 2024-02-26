Противник намагається атакувати українські позиції поблизу Часового Яру "як у лоб, так і по флангах".

Російські окупанти вже доволі близько до Часового Яру Донецької області. Проте там проводилися і проводяться інженерні роботи, і зведені укріплення не дозволять ворогу здійснити "легку прогулянку".

Про це в ефірі телемарафону сказав начальник пресслужби оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Ілля Євлаш. Він зауважив, що українські військові будуть "бити ворога з усіх напрямків, з усього наявного озброєння, амуніції".

За його словами, ворог намагається атакувати українські позицій поблизу Часового Яру "як у лоб, так і по флангах". Зокрема противник використовує штурмові загони в районі населених пунктів Іванівське та Богданівка. Примітно, що в останній атаці росіяни використовували баггі.

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"Земля там досить м'яка зараз, якщо можна так сказати. Пішки з амуніцією і БК складно добиратися. Вони використовують такі маневрені всюдиходи, куди можуть сісти кілька людей – 5-6, і на таких апаратах добираються до лінії фронту", – пояснив Євлаш.

Ситуація на передовій: важливі новини

Протягом доби, 26 лютого, на фронті відбулося 79 бойових зіткнень із противником. Такі дані наводить Генштаб ЗСУ у вечірньому зверненні. Ворог атакував на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Запорізькому напрямках, а також намагався штрумувати позиції українських військ на лівобережжі Дніпра.

Водночас офіцер ЗСУ Дмитро Лазуткін розповів, що російські окупаційні війська намагаються розвивати свій наступ в районі Авдіївки Донецької області. Зокрема, ворог намагається оточити деякі українські позиції на тому напрямку.

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