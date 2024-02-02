Вони подякували розвідникам за відновлення історичної справедливості.

Державна прикордонна служба опублікувала архівне фото російського ракетного катера "Івановець", який Україна вчора знищила в окупованому Криму.

Світлина з'явилася в офіційному Telegram-каналі Держприкордонслужби. "Дякуємо побратимам з Головного управління розвідки Міністерства оборони України за те, що відновили історичну справедливість та записали р*шистське корито "Івановець" у підводний флот", - додали вони.

На фото Балаклавська бухта, лютий 2014 року. Прикордонники зазначають, що на світлині російський катер, озброєний протикорабельними ракетами, "димить, пихтить та погрожує катеру Морської охорони Держприкордонслужби".

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"А прикордонний катер, хоч і малий, але випромінює нескореність і впевненість, що все буде Україна", - додали вони.

Знищення корабля "Івановець": що відомо

1 лютого Головне управління розвідки Міноборони оприлюднило відео знищення російського катера, який перебував на рейді озера Донузлав.

У Військово-морських силах повідомляли, що на борту катера могло перебувати 40 російських моряків. Згодом в розвідці сказали, що рятувальна операція окупантів завершилася провалом.

Голова ГУР Кирило Буданов повідомив, що катер зазнав шести ударів морськими дронами типу MAGURA V5.

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