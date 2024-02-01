Вартість такого катеру, за словами представника ГУР Юсова, близько 70-80 млн доларів.

Представник ГУР Андрій Юсов в ефірі телемарафону прокоментував знищення російського ракетного катера "Івановець". За його словами, до сьогодні РФ мала всього три таких катери в складі Чорноморського флоту.

"Це справді дуже успішна операція, яка змусить командування Чорноморського флоту подумати над доцільністю зберігання навколо Криму взагалі кораблів цього угруповування, а особовий склад країни-агресора це додатково демотивує. Це був ракетний катер, його знищили. Йдеться про низку прямих влучань під час бойового чергування, він на рейді знаходився", - сказав Юсов.

Крім того, представник ГУР додав, що вартість такого катеру - близько 70-80 мільйонів доларів. Крім того, під час удару ворог втратив весь боєкомплект та екіпаж катеру.

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"Попри те, що були спроби рятувальної операції, вона за нашими даними завершилася провалом. Це черговий доказ ефективності українських морських дронів, які відпрацювали сьогодні блискучу операцію і фактично продовжується витискання флоту агресора за межі української акваторії і далі від окупованих територій", – заявив Юсов.

Юсов додав, що "Івановець" був "гордістю" Чорноморського флоту РФ, але "ця гордість не змогла впоратись із викликами".

Що ще відомо про знищення ракетного катера:

Як повідомляв УНІАН, сьогодні українські розвідники опублікували відео знищення російського катера, який перебував на рейді озера Донузлав.

На відео можна побачити, як катер декілька разів атакують, стаються потужні вибухи, після чого він йде на дно. За даними українських Військово-морських сил, на борту могло перебувати 40 російських моряків.

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