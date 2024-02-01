Вартість втраченого РФ корабля становить орієнтовно $60-70 мільйонів доларів.

Внаслідок спецоперації української розвідки у Криму знищено російський ракетний катер "Івановєц". Про це повідомили у Головному управлінні розвідки України.

"У ніч з 31 січня на 1 лютого 2024 року воїни спецпідрозділу "Group 13" Головного управління розвідки Міністерства оборони України знищили ракетний катер "Івановєц" Чорноморського флоту РФ. Судно ворога перебувало на рейді озера Донузлав у тимчасово окупованому Криму. Внаслідок низки прямих влучань у корпус російський корабель зазнав пошкоджень, не сумісних із подальшим рухом - "Івановєц" дав крен на корму і затонув", - зазначають у ГУР.

Як повідомляється, вартість втраченого державою-агресором корабля становить орієнтовно $60-70 мільйонів доларів. Пошуково-рятувальна операція російських окупантів на Донузлаві, згідно з попередньою інформацією, успіху не мала, додали в українській розвідці.

Вибухи у Криму: останні новини

Як повідомляв УНІАН, вчора вдень в тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів. Російське Мінборони заявило про збиття 20 ракет, уламки впали на територію військової частини в районі Любимівкі, де розташовано аеродром "Бельбек".

За їхнім твердженням, російська авіація пошкоджень не отримала. Але українська сторона заявила, що "бавовна" мала успішний результат, наразі інформація про втрати росіян у техніці та живій силі очікує підтвердження. Зокрема йдеться про ураження літаків тактичної авіації ворога на аеродромі у Бельбеку.

Вас також можуть зацікавити новини: