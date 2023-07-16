У колоні зафіксовано щонайменше 50 різних одиниць техніки.

Ще одна колона ПВК "Вагнер" прямує до Білорусі. Переміщення зафіксували у Липецькій області РФ.

Як повідомляє Телеграм-канал "Осторожно, новости", легкова та вантажна військова техніка з прапорами та символікою ПВК рухалася сьогодні вдень трасою М4 "Дон". Колона прямувала з боку України, можливо, до Білорусі.

На відео – щонайменше 50 авто. Серед них: фури, так звані "буханки", пікапи та інша техніка. За даними проекту "Беларускі Гаюн", колони ЧВК "Вагнер" рухаються територією РФ до прикордонного переходу "Дзвенчатка-Понятовка". Звідти автомобілі прямують до наметового табору до села Цель.

На тлі передислокації "Вагнера", Z-канали повідомляли, що ПВК нібито стане "доповненням до регіонального угруповання Союзної держави в Білорусі", а фінансуватиме її Міноборони РФ. Підтвердження цієї інформації немає.

"Вагнер" прогнали з Росії у Білорусь

Після невдалого заколоту Євгена Пригожина та його найманців практично видворили на територію Білорусі. Перші колони вже прибули на територію РБ.

Ці інформацію підтверджує й Україна. Вчора, 15 липня, в ДПСУ підтвердили наявність найманців ЧВК "Вагнер" у Білорусі. Також моніторингова група Білорусі "Гаюн" зафіксувала колону техніки "вагнерівців" на території країни. Повідомлялося, що угрупування найманців рухалося в сторону села Ціль. Маршрут колони пролягав через Рогачів у бік Бобруйська, а далі на Осиповичі.

Напередодні повідомлялося, що велика колона приватної військової кампанії "Вагнер" прибула до Білорусі. Всього зафіксовано мінімум 60 різних авто в супроводі машин білоруської ДАІ.

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