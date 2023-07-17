Він з'явився на шляху до траси, якою вчора рухалася колона найманців.

На кордоні між Білоруссю і Росією підняли прапор російської приватної військової компанії "Вагнер", ватажок якої влаштував "похід на Москву".

Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн"з посиланням на фотографію, яку опублікував російський провоєнний Telegram-канал. Прапор з'явився на контрольно-пропускному пункті прикордонного переходу "Звенчатка-Понятівка".

Згідно з їхніми даними, він був піднятий з російського боку, біля села Дубовичка. "Саме цей перехід виводить на трасу Р43, по якій колона "Вагнера" рухалася в напрямку наметового табору в селі Цель", - зазначають білоруси.

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"Вагенерівці" в Білорусі: останні новини

Як відомо, після невдалого заколоту "вагнерівцям" і їх ватажкові Євгену Пригожину дозволили "піти в Білорусь".

Спочатку в мережі з'явилися знімки польового табору під Осиповичами, потім - відео навчань тероборони Білорусі, яку навчають найманці "Вагнера".

Вчора в Telegram-каналах з'явилася інформація про те, що у Білорусь рухається колона з символікою приватної військової компанії. "Беларускі Гаюн" повідомив, що вони направляються в наметовий табір.

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