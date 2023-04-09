За його словами, окупанти йдуть у "м'ясні штурми" по трупах своїх же товаришів по службі.

Бої за Бахмут Донецької області досі інтенсивні. Щоправда, від початку місяця інтенсивність боїв таки зменшилася.

Про це в інтерв'ю NV розповів лейтенант ЗСУ 67-ої окремої механізованої бригади, батальйону Вовки Да Вінчі Олександр Ябчанка.

"Таку інтенсивність боїв, як цього місяця, я можу пригадати хіба що минулого літа. Тобто вони сюди стягнули усе. Вони атакують наші позиції фактично всім: ствольна артилерія, танки, СПГ. Постійні атаки. Вони намагаються нас вибити з наших позицій. Поки що, уже місяць, у них це виходить так собі, м’яко кажучи. Якщо відверто і буквально, вони просто устилають тілами нашу землю. Є місця, де їхні трупи (лежать - УНІАН) у декілька шарів. Це без перебільшення", - зазначив офіцер.

За його словами, на деяких ділянках росіяни намагаються штурмувати по тілах своїх ліквідованих товаришів. ЗСУ їх оперативно знищують, але атаки тривають.

"Ці так звані "м'ясні" хвилі — це правда, це відбувається, і я це бачу... До чого я веду? У нас теж, на жаль, втрати, лінія не зменшується. І ми все одно мусимо тримати ту лінію оборони. Але наші втрати неспівставні з їхніми. Це в рази", - зазначив він.

Бої за Бахмут

Росіяни ще з літа намагаються захопити Бахмут, але успіхів не мають. Заступник глави Міноборони Ганна Маляр зазначила, що для боїв за Бахмут окупанти залучають найпрофесійніші підрозділи, в тому числі спецназівці і десантно-штурмові загони, але вони зазнають величезних втрат.

Своєю чергою спікер східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий зазначив, що великі втрати в Бахмуті серед найманців ПВК "Вагнера" змушують російське командування кидати на захоплення міста елітні підрозділи своєї армії, зокрема десантників.

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